Дюмин предложил пересмотреть некоторые механизмы поддержки участников СВО

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые вопросы поддержки участников СВО требуют урегулирования и внедрения новых механизмов, заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета по поддержке участников СВО.

"Остаются вопросы, которые связаны с тем или иным характером (поддержки участников СВО - ИФ). Вопросов достаточно много, которые требуют регулирования, может быть, еще раз пересмотреть и от чего-то отказаться и внедрить какие-то новые формы механизма поддержки", - сказал он.

"Мы с вами должны понимать, что через определенное время категория граждан, речь о которых сегодня идет, а это защитники нашего отечества, увеличится кратно", - заявил он.

По его словам, в связи с этим все риски и вопросы, которые требуют доработки, необходимо минимизировать.

Дюмин сообщил, что после 20 октября намечено расширенное заседание Госсовета под руководством президента Владимира Путина.

Президент в марте своим указом создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей.

