В Кремле с осторожным оптимизмом оценивают диалог между РФ и США

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Осторожный оптимизм в диалоге России с США присутствует, ведется кропотливая работа, она будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется, работа кропотливая. Работа ведется по разным каналам. Очень важны такие контакты, как те, которые осуществил Кирилл Дмитриев (глава РФПИ - ИФ). Это очень важно. Работа будет продолжаться ", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал переговоры Дмитриева в США, которые состоялись на днях.



