Поиск

В Театре Моссовета учредили худсовет

Его возглавил Андрей Кончаловский

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В московском Театре Моссовета создан художественный совет, его возглавил режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский; совет будет участвовать в формировании репертуарной политики театра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Художественный совет будет участвовать в формировании репертуарной политики театра, предлагать кандидатуры режиссеров для новых постановок, рассматривать обращения зрителей по поводу качества услуг и решать другие вопросы, связанные с творческой частью", - сказал сотрудник пресс-службы.

Председателем совета стал Кончаловский. Также в совете предусмотрена должность художественного руководителя - им остается худрук театра Евгений Марчелли. Еще в худсовет вошли артисты труппы театра: народный артист РСФСР Александр Голобородько, народная артистка России Ольга Остроумова, заслуженный артист России Сергей Виноградов, заслуженные артистки России Ирина Климова и Евгения Крюкова.

Состав совета будет ежегодно обновляться.

"Новое творческое объединение в нашем театре создано не на замену, а в дополнение к уже существующей должности художественного руководителя. Ее продолжит занимать Евгений Марчелли, который также вошел в состав совета. Теперь основные решения, касающиеся творческой составляющей жизни театра, будут получать экспертную оценку участников совета. Он состоит из профессионалов своего дела, опытных артистов, для которых наш театр стал вторым домом", - отметил через пресс-службу Кончаловский.

Андрей Кончаловский Ольга Остроумова Александр Голобородько Евгений Марчелли театр Моссовета Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АЛРОСА" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России

"АЛРОСА" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России

Суд не стал ограничивать работу терминала КТК после проверки Ространснадзора

Дипломатическое противостояние

Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии

Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии

Песков назвал домыслами сообщения СМИ о совете Трампу пока не звонить Путину

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что Киев более двух недель продолжает атаки на энергоинфраструктуру

Разлив мазута в Керченском проливе

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 84,943 млрд руб.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе в 84,943 млрд руб.
Разлив мазута в Керченском проливе

Причиной катастрофы в Керченском проливе названо несоблюдение сезонных ограничений

РСПП пока не ознакомлен с позицией правительства по деприватизации

ФСБ предотвратила теракт в подмосковном общежитии военных курсантов

В Белоруссии утвердили систему обмена данными с РФ об иностранцах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2237 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });