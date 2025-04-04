В Театре Моссовета учредили худсовет

Его возглавил Андрей Кончаловский

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В московском Театре Моссовета создан художественный совет, его возглавил режиссер, народный артист РСФСР Андрей Кончаловский; совет будет участвовать в формировании репертуарной политики театра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Художественный совет будет участвовать в формировании репертуарной политики театра, предлагать кандидатуры режиссеров для новых постановок, рассматривать обращения зрителей по поводу качества услуг и решать другие вопросы, связанные с творческой частью", - сказал сотрудник пресс-службы.

Председателем совета стал Кончаловский. Также в совете предусмотрена должность художественного руководителя - им остается худрук театра Евгений Марчелли. Еще в худсовет вошли артисты труппы театра: народный артист РСФСР Александр Голобородько, народная артистка России Ольга Остроумова, заслуженный артист России Сергей Виноградов, заслуженные артистки России Ирина Климова и Евгения Крюкова.

Состав совета будет ежегодно обновляться.

"Новое творческое объединение в нашем театре создано не на замену, а в дополнение к уже существующей должности художественного руководителя. Ее продолжит занимать Евгений Марчелли, который также вошел в состав совета. Теперь основные решения, касающиеся творческой составляющей жизни театра, будут получать экспертную оценку участников совета. Он состоит из профессионалов своего дела, опытных артистов, для которых наш театр стал вторым домом", - отметил через пресс-службу Кончаловский.