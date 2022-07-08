В "Современнике" сформировали художественный совет

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В московском театре "Современник" сформировали художественный совет, который будет руководить театром, председателем совета избрали народного артиста России Владислава Ветрова, сообщили в столичном Департаменте культуры.

Там напомнили, что "Современник" создавался "как коллектив единомышленников, где главные вопросы решали сообща его основатели - Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Табаков" и добавили, что театр "возвращается к истокам" и его творческую составляющую будет определять худсовет.

В совет вошли артисты Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина.

Владислав Ветров - советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист. На сцене он с 1985 года. В 2002 году он был принят в труппу "Современник". В кино он сыграл около ста ролей.

С декабря 2019 года и до конца июня 2022 года художественным руководителем "Современника" был Виктор Рыжаков.

Директором театра назначен Юрий Кравец, ранее занимавший пост директора в театре Et Cetera Александра Калягина.

"Современником" управлял худсовет после ухода из театра Олега Ефремова в 1970 году. В 1972 году актеры отказались от коллективного руководства, избрав главным режиссером Галину Волчек.