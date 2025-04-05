В Мордовии предприятие подверглось атаке БПЛА

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Предприятие в Мордовии было атаковано БПЛА, последствия ликвидируются, пострадавших предварительно, нет, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Артем Здунов.

"Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

Здунов добавил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.