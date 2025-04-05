Что случилось этой ночью: суббота, 5 апреля

Ракетный удар по Кривому Рогу, Макрон готов представлять Европу на переговорах с РФ, умер Паша Техник, Овечкин повторил рекорд Гретцки

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военным ВСУ и иностранным инструкторам в Кривом Роге. По данным ведомства, "потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники".

- В Мордовии предприятие подверглось атаке БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил глава региона Артем Здунов.

- Эммануэль Макрон готов представлять всю Европу на переговорах с Россией по Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник. При этом собеседник издания считает, что время для возобновления контактов президента Франции с российским коллегой Владимиром Путиным еще не пришло.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу 49 беспилотников ВСУ над Воронежской, Белгородской, Курской, Самарской, Брянской, Липецкой, Орловской, Пензенской областями и Республикой Мордовия.

- Звезда андерграундного хип-хопа Паша Техник умер в больнице в Таиланде, ему было 40 лет. В конце марта стало известно о госпитализации рэпера с острым респираторным дистресс-синдромом. Позднее у него диагностировали пневмонию с поражением почти 100% легких, полиорганную недостаточность, септический шок.

- Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Последние два гола российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" забил в матче с "Чикаго Блэкхокс", закончившемся со счетом 5:3 в пользу команды Овечкина.