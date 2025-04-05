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Улучшение материального положения отмечают 14% россиян, ухудшение - 18%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Повышение уровня своего достатка за период последних двух-трех месяцев констатируют 14% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех об улучшении материального положения за это время говорят сограждане 18-30 лет - каждый четвертый респондент данной возрастной категории (26%).

Согласно опросу, стабильность своего достатка отмечают ровно две трети россиян (66%), среди сограждан старше 60 лет эта доля составляет 70%.

В свою очередь об ухудшении своего материального положения за данный период говорят 18% респондентов, чаще всех на понижение достатка жалуются сограждане в возрасте от 31 года до 45 лет (21%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 2% респондентов затрудняются оценить динамику своего материального положения за последние два-три месяца.

Опрос проводился 21-23 марта 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

ФОМ материальное положение опрос
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