Хорошим свой достаток считает почти каждый четвертый россиянин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Свое материальное положение как хорошее оценивают 23% россиян, среди молодёжи до 30 лет эта доля составляет 40%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

По данным исследования, свой достаток как средний оценивают более половины сограждан (56%), чаще всех такого мнения о своем материальном положении придерживаются респонденты в возрасте 46-60 лет (61%).

В свою очередь, по данным ФОМ, недоволен своим материальным положением почти каждый пятый (18%), чаще всего такие оценки имеют место среди сограждан от 46 до 60 лет (22%).

Согласно опросу, оставшиеся 3% респондентов затрудняются дать оценку своему достатку.

Опрос проводился 16-18 мая 2025 года среди ,15 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.