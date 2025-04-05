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Энергетики устраняют аварии на сетях в Алтайском крае и Кузбассе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Отключения электроэнергии, вызванные шквалистым ветром, устраняют в настоящее время 48 бригад энергетиков в Алтайском крае и Кемеровской области, сообщает компания "Россети Сибирь".

"На территориях Алтайского края и Кемеровской области шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Отключения в разных районах устраняются силами 48 аварийно-восстановительных бригад, 105 человек и 48 единиц техники", - сказано в сообщении.

В Кузбасс циклон принес ветер, снег и дождь утром в субботу. От них пострадали электросетевые объекты в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, в Новокузнецке и Новокузнецком районе. Основная их причина - попадание на провода занесенных ветром посторонних предметов. Так, в Тисульском районе одна из линий отключилась из-за того, что на нее упала снесенная с дома крыша.

В Алтайском крае персонал филиала "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" также ведет аварийно-восстановительные работы на сетях. Прогноз метеослужб оправдался, ночью на регион обрушился сильный ветер. Начиная с ночи, бригады сосредоточены в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах и пригороде Барнаула.

В Хакасии ветер также приводит к технологическим нарушениях. Филиал "Хакасэнерго" переведен в особый режим работы. В Красноярском крае и Туве продолжает действовать режим повышенной готовности.

В свою очередь, глава Залесовского округа Алтайского края Александр Пластеев в своем телеграм-канале сообщил о том, что отсутствует электричество в населенных пунктах Черемушкино, Малом Калтае, Видоново, Думчево, Захарово, Шатуново, Большом Калтае, Талице, Тундрихе, частично в Залесово. В Борисово электроэнергии нет в котельной, запущен резервный генератор. Кроме этого, ветер сорвал часть крыши с гаража отделения Социального фонда. От жителей поступают сообщения об оторванных воротах, поваленных заборах и теплицах.

Глава города Славгорода Людмила Подгора в своем телеграм-канале сообщала о том, что в городе было специально отключено уличное освещение, чтобы не допустить замыканий и перехлеста линий.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщает, что по состоянию на 10 часов утра, максимальные порывы ветра в 30 м/с были зафиксированы в городе Славгороде, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах, сказано в сообщении. Ветер скоростью 27 м/с наблюдался в Солонешенском и Троицком районах, 26 м/с - в Целинном и 25 м/с - в Ребрихинском районах. Дождь прошел по всей территории края.

В настоящее время циклон смещается на северо-восток, его воздействие на территорию края снижается, отмечается в сообщении.

На контроле ГУ МЧС остается отключение электроэнергии в населенных пунктах края. Ведутся восстановительные работы. Для устранения аварий привлечено 54 бригады, 150 человек.

В результате сильного ветра зафиксированы повреждения кровель зданий различного назначения на восьми объектах в семи муниципалитетах.

Кемеровская область Алтайский край непогода электросеть аварии
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