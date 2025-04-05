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Дома загорелись из-за шквального ветра в Иркутской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Несколько домов загорелись из-за шквалистого ветра в городе Нижнеудинске и деревне Ук в Иркутской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Игорь Кобзев.

"Причиной стали ураганные порывы ветра из-за циклона, который пришёл в область. В Нижнеудинске возгорания зафиксированы в разных точках города. В частности, на улице Подгорной. В Уке также горят несколько домов", - сообщил Кобзев.

По его словам, к месту пожара он направил своего первого заместителя Романа Колесова, чтобы он с начальником ГУ МЧС по Иркутской области Вячеславом Федосеенко на месте оценил ситуацию. Вечером намечено провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы определить изначальную причину пожаров.

"Если это - неконтролируемый пал, необходимо еще раз проинформировать жителей о текущих запретах и последствиях таких палов", - подчеркнул Кобзев.

В настоящее время порывы ветра в Иркутской области достигают 25 м/с. Ураган накрыл Тайшет, Тулун, Чуну.

"В Тайшете сорвало крыши с домов. Есть упавшие деревья, в том числе, на машины и на проезжую часть. Данных о пострадавших людях пока нет", - отметил губернатор.

Ночью и в воскресенье в регионе также ожидается сильный порывистый ветер и дождь, переходящий в мокрый снег.

Ранее сообщалось о возникновении из-за ураганного ветра природных пожаров в Красноярском крае, Хакасии и Тыве.

МЧС Иркутская область
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