ЛЭП повреждена при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области сообщил об атаке украинских беспилотников минувшей ночью.

"Ночью беспилотники атаковали Белгородскую область. В результате одной из атак пострадали линии электропередачи в Новооскольском округе", - проинформировал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Энергоснабжение планируется восстановить сегодня до 15:00.

По информации губернатора, за вчерашний день семь мирных жителей пострадали от украинских атак.

"Пятеро из них продолжают оставаться в медицинских учреждениях области. Еще один находится в тяжелом состоянии", - уточнил Гладков.

Ранее Минобороны России заявило о 14 украинских беспилотниках, нейтрализованных в ночь на 5 апреля над Белгородской областью.