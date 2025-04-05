Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 49 беспилотников ВСУ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский военные уничтожили и перехватили в ночь на субботу 49 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"16 - над территорией Воронежской области, 14 - над территорией Белгородской области, по шесть БПЛА - над территориями Курской и Самарской областей, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия и по одному БПЛА сбито над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей", - говорится в сообщении министерства.