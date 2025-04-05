Задержка поездов на КрасЖД из-за перебоев с энергоснабжением составила 2,5 часа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сбой в графике движения поездов произошел в субботу на Красноярской железной дороге из-за вызванных ураганом перебоев с энергоснабжением, сообщает пресс-служба КрасЖД.

"Сегодня, 5 апреля, в связи с погодными условиями, шквалистым ветром, который стал причиной перебоев в электроснабжении, произошел сбой в графике пассажирских поездов №1 "Россия" Владивосток - Москва, №91 Северобайкальск - Москва, №92 Москва - Северобайкальск", - сказано в сообщении.

В настоящее время отклонение от расписания составляет в пределах 2,5 часа.

Как подчеркивается в сообщении, КрасЖД принимает все меры для восстановления электроснабжения и скорейшего ввода поездов в график.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о проведении надзорных мероприятий в связи с задержками поездов на Транссибе.