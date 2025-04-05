Поиск

Задержка поездов на КрасЖД из-за перебоев с энергоснабжением составила 2,5 часа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сбой в графике движения поездов произошел в субботу на Красноярской железной дороге из-за вызванных ураганом перебоев с энергоснабжением, сообщает пресс-служба КрасЖД.

"Сегодня, 5 апреля, в связи с погодными условиями, шквалистым ветром, который стал причиной перебоев в электроснабжении, произошел сбой в графике пассажирских поездов №1 "Россия" Владивосток - Москва, №91 Северобайкальск - Москва, №92 Москва - Северобайкальск", - сказано в сообщении.

В настоящее время отклонение от расписания составляет в пределах 2,5 часа.

Как подчеркивается в сообщении, КрасЖД принимает все меры для восстановления электроснабжения и скорейшего ввода поездов в график.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о проведении надзорных мероприятий в связи с задержками поездов на Транссибе.

Красноярская железная дорога КрасЖД Транссиб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Количество пострадавших от урагана в Хакасии выросло до одиннадцати

Движение поездов приостановлено между двумя станциями на Транссибе

Режим ЧС введен в связи с природными пожарами в Хакасии

Режим ЧС введен в связи с природными пожарами в Хакасии

Один человек погиб и двое пострадали в перестрелке на паркинге ТЦ в Махачкале

По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников

По подозрению в коррупции арестован чиновник Минобороны Юрий Кожевников

В Хакасии потушили 34 из 43 ландшафтных пожаров

БПЛА атаковали промышленное предприятие в Чапаевске в Самарской области

"Битцевский маньяк" Пичушкин готов рассказать о других нераскрытых убийствах

"Битцевский маньяк" Пичушкин готов рассказать о других нераскрытых убийствах

ЛЭП повреждена при атаке БПЛА в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 49 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе376 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });