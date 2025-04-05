Движение поездов приостановлено между двумя станциями на Транссибе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками поездов на Транссибирской железной дороге, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Сегодня по причине неблагоприятных погодных условий (ветер) в Западно-Сибирском регионе в границах участка железной дороги между станциями Иланская и Юрты произошло отключение контактной сети. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение поездов приостановлено", - отметили в прокуратуре.

Ведется работа по устранению последствий. Транспортными прокурорами организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров.