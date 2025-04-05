Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ совершили 14 атак на энергоинфраструктуру РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили четырнадцать атак на энергетическую инфраструктуру РФ в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской, Воронежской областях и ЛНР, заявили в Минобороны РФ в субботу.

Военные также сообщили, что армия Украины с утра пятницы усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Как говорится в заявлении Минобороны РФ, с 4 апреля "киевский режим, вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам, кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов".