В Минобороны заявили, что ВСУ ни на сутки не прекращали атак на энергоинфраструктуру РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры в Крыму, Воронежской, Брянской и Ростовской областях, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Военные также сообщили, что Украина с 18 марта каждый день атакует энергетическую инфраструктуры РФ, не смотря на публичные заверения Киева о прекращении таких ударов.

"С момента объявления Зеленским (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта ударов по российской энергетической инфраструктуре на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам", - говорится в сообщении Минобороны.