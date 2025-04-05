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Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" продвигаются в глубину украинской обороны, группировки "Запад", "Южная", "Восточная" и "Днепр" улучшили положение, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, подразделения нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в ДНР, потери армии Украины за сутки составили: до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, а группировки "Восток" и "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции.

Группировка войск "Запад" нанесла поражение четырем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов Харьковской области, сообщили в ведомстве.

"ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - сказали военные.

По данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.

"Противник потерял до 300 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что группировка войск "Восток" нанесла удары по четырем украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ за сутки составили: до 140 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Новопокровка и Лобковое Запорожской области, сказали в Минобороны.

По данным ведомства, потери армии Украины за сутки составили: до 65 военных, бронетранспортер, пять автомобилей и два склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области", - заявили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что потери украинской армии на данном направлении составили: до 75 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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