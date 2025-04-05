Российские военные нанесли удары по аэродрому и складам боеприпасов ВСУ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по украинскому аэродрому, складам ракетно-артиллерийских боеприпасов ВСУ и заводу по сборке дронов, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов", - сказано в его сообщении.

По данным Минобороны, ударам подверглись подразделения и техника армии Украины в 147 районах.