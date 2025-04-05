В Иркутской области в результате шквального ветра сгорели дома и сорваны крыши

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Последствия сильного порывистого ветра устраняют в Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев по итогам заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям в субботу.

По предварительным данным, в Нижнеудинском районе сгорели 11 домов. В поселке Подгорном сгорела водонапорная башня, в cеле Чехово огнем уничтожены семь жилых домов, начальная школа, столовая; ликвидация пожара продолжается.

Губернатор добавил, что в Тайшетском районе сорваны крыши с 10 зданий, повалены ограждения и деревья, произошли техногенные пожары. Погибших и пострадавших нет.

Также зафиксированы пожары в Тулунском, Усольском и Братском районах, информация о количестве поврежденных строений уточняется.

Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно отключены от электроснабжения более 420 домов в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах, Чунском округе.

"Есть задержка пассажирских поездов №148 Тайшет - Иркутск (+2 часа 12 минут), №92 Москва - Северобайкальск (+3 часа 20 минут), а также пригородных поездов №6404 Тайшет - Нижнеудинск (+2 часа 38 минут) и №6403 Нижнеудинск - Тайшет (+2 часа 28 минут). Восточно-Сибирская железная дорога принимает необходимые меры для сокращения отставания и ввода поездов в график", - проинформировал глава региона.

Он отметил, что обстановка в ближайшие сутки будет оставаться сложной. населения о складывающейся обстановке и мерах, принимаемых для ее стабилизации", - подчеркнул Кобзев.

В Тайшете фиксировались случаи срыва кровли с домов, падения деревьев, в том числе, на машины и на проезжую часть. В Чунском муниципальном округе - падение опор, с некоторых зданий сорвало кровлю. В Тулуне была отключена линия электропередачи.

Также сообщалось о возникновении из-за ураганного ветра природных пожаров в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

