Более 100 тыс. домов превентивно обесточены в Иркутской области из-за урагана

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Превентивные отключения электроснабжения проведены в населенных пунктах в восьми районах Иркутской области из-за ураганного ветра, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

"Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101 306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области", - говорится в сообщении.

Сейчас порывы ветра местами достигают от 15 до 29 м/с.

"Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ветер продолжится в регионе до утра воскресенья.



