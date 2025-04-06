Поиск

Кабмин направит свыше 11,4 млрд руб. на модернизацию приемных отделений больниц в 21 регионе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 российских регионов в 2025 году получат средства на обновление приемных отделений медицинских учреждений.

Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 млрд рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте правительства РФ.

Финансирование будет направлено 21 региону, которые заявили о такой потребности. В их числе: Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области.

За счет выделяемых средств в составе приемных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приемных отделений медучреждений различной медицинской техникой, говорится в сообщении.

Работа идет в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", напомнили в правительстве.

Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 30 человек пострадали в результате урагана в Хакасии

Более 30 ландшафтных пожаров потушено в Хакасии

Более 30 ландшафтных пожаров потушено в Хакасии

Семь человек пострадали из-за урагана в Иркутской области

Военная операция на Украине

Атака БПЛА отражена в нескольких районах Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 5 апреля

В Иркутской области в результате шквального ветра сгорели дома и сорваны крыши

Три человека получили ранения в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ

Режим ЧС введен в Саранске после атаки БПЛА

Труба центральной котельной рухнула под напором ветра в красноярском райцентре

Труба центральной котельной рухнула под напором ветра в красноярском райцентре

Количество пострадавших от урагана в Хакасии выросло до одиннадцати

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе377 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6134 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов193 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });