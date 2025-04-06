Кабмин направит свыше 11,4 млрд руб. на модернизацию приемных отделений больниц в 21 регионе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 российских регионов в 2025 году получат средства на обновление приемных отделений медицинских учреждений.

Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 млрд рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте правительства РФ.

Финансирование будет направлено 21 региону, которые заявили о такой потребности. В их числе: Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области.

За счет выделяемых средств в составе приемных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, средства из федерального бюджета планируется направить на оснащение и дооснащение приемных отделений медучреждений различной медицинской техникой, говорится в сообщении.

Работа идет в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", напомнили в правительстве.