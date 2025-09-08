Правительство направит 7,4 млрд рублей на оборудование для лечения онкозаболеваний

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU -Правительство направит более 7,4 млрд рублей на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2026-2027 годах, сообщает сайт правительства. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование получат 56 регионов. Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием, отмечается в сообщении.

В 2026 году в регионы будет направлено более 3,9 млрд рублей, а в 2027 году - более 3,5 млрд рублей, уточнили в правительстве.

Мероприятия региональных проектов - часть работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".