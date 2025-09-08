Поиск

Правительство направит 7,4 млрд рублей на оборудование для лечения онкозаболеваний

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU -Правительство направит более 7,4 млрд рублей на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" в 2026-2027 годах, сообщает сайт правительства. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование получат 56 регионов. Оно необходимо для модернизации техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкологических заболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений таким оборудованием, отмечается в сообщении.

В 2026 году в регионы будет направлено более 3,9 млрд рублей, а в 2027 году - более 3,5 млрд рублей, уточнили в правительстве.

Мероприятия региональных проектов - часть работы по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в состав нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесен законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Минобороны РФ сообщило о ликвидации ночью семи беспилотников ВСУ

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам на западной и южной окраинах Киева

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Три человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском крае

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });