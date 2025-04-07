Утверждены экипажи новой экспедиции на МКС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-27", который отправится к Международной космической станции 8 апреля, сообщает "Роскосмос".

В основной экипаж утверждены космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. В состав дублирующего экипажа корабля входят космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" запланирован на 8 апреля в 08:47 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Астронавт NASA Ким отправляется на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".