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Высоту орбиты МКС подняли на 3,6 км перед прибытием корабля "Союз МС-27"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,6 км для подготовки к прибытию корабля "Союз МС-27" с экипажем, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Сегодня в 12:52 (по Москве) включились двигатели грузового корабля "Прогресс МС-30", они проработали 1035,5 секунды, выдав импульс величиной 2,06 м/с. В результате, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,6 км и составила 419 км над поверхностью Земли", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" запланирован на 8 апреля с космодрома Байконур. В основной экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. В дублирующий - космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

МКС Роскосмос Союз МС-27
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