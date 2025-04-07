Песков заявил, что ВС России не наносят удары по социальным объектам Украины

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносят", - сказал он в понедельник, отвечая на вопрос, связанный с ударом по одному из ресторанов в Кривом Роге 4 апреля.

Ранее российские военные заявили, что нанесли высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог.

"В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники", - заявили тогда в ведомстве.