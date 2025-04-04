Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военным ВСУ и иностранным инструкторам в Кривом Роге

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесли высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог.

"Сегодня 4 апреля в 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники", - заявили в ведомстве.