В Кремле поддержали идею прямых переговоров между США и Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве поддерживают инициативу проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, безусловно (поддерживаем - ИФ), потому что мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос, поддерживают ли в Москве идею прямых переговоров между США и Ираном по урегулированию иранской ядерной проблемы. К этому призвал президент США Дональд Трамп.

По словам Пескова, "если это будет так, это можно будет только приветствовать".

"Мы знаем, что определенные контакты прямые и непрямые планируются в Омане, и это можно только приветствовать, потому что это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана", - сказал представитель Кремля.