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В Москве выразили надежду на урегулирование ситуации между США и Ираном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает на урегулирование ситуации между США и Ираном, надеется, что военного сценария удастся избежать, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В случае того сценария, о котором вы говорили, Россия не обязана оказывать военную помощь. Но в договоре есть и другие статьи, касающиеся военно-технического сотрудничества и военного взаимодействия. И такое сотрудничество активно развивается на фоне тех событий, которые происходят на Украине", - сказал он выступая в Госдуме.

"Поэтому я думаю, что в случае такого сценария, который мы хотели бы всеми силами избежать, потому что он грозит самыми плачевными последствиями для региона и нам не хотелось бы, чтобы Россия была втянута в разруливание еще одного конфликта, но тем не менее, такие возможности есть, и я думаю, все, что нужно будет, нашим правительством будет предпринято", - подчеркнул Руденко.

МИД РФ Андрей Руденко Иран США
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