ФАС по жалобе "Роснефти" возбудила дела против 5 производителей соляной кислоты

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела за установление монопольно высокой цены на абгазную соляную кислоту в отношении пяти компаний с совокупной долей рынка более 70%.

Как говорится в сообщении ведомства, основанием для действий службы стала жалоба ПАО "НК "Роснефть".

Всего возбуждено три дела: первое в отношении ПАО "Химпром" (Чувашия), второе - в отношении АО "ГалоПолимер Пермь" и АО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" (оба входят в группу компаний "ГалоПолимер"), третье - в отношении АО "Каустик" (Волгоград) и его УК ООО "Никохим".

"Анализ состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке показал, что совокупная доля хозяйствующих субъектов превышает 70%. Таким образом, организации занимают доминирующее положение. ФАС России проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компаниями абгазной соляной кислоты на внутреннем рынке. Ведомство определило, что динамика расходов за три года, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны динамике цен на абгазную соляную кислоту", - отметили в ФАС.

В ведомстве напомнили, что соляная кислота применяется в нефтегазовой, химической и металлургической промышленности.

Осенью прошлого года ФАС уже возбуждала дело в отношении АО "Каустик" по поводу установления монопольно высоких цен на синтетическую соляную кислоту. При этом отмечалось, что доля предприятия на рынке этого товара составляет более 50% и оно занимает доминирующее положение.