ФАС возбудила дело в отношении волгоградского "Каустика" из-за цен на соляную кислоту

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении АО "Каустик" (Волгоград, входит в группу компаний "Никохим") из-за монопольно высокой цены на синтетическую соляную кислоту, сообщило ведомство.

"Служба провела анализ состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке. В результате установлено, что доля АО "Каустик" в настоящее время составляет более 50%. Таким образом, организация занимает доминирующее положение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке. Служба определила, что за последние 2,5 года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на эту продукцию.

На основании полученных данных и проведенного анализа ФАС возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.