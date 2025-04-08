Семь дронов ВСУ сбили над Воронежской, Белгородской областями и возле Крыма

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Семь украинских беспилотников сбиты российскими военными во вторник вечером над Воронежской, Белгородской областями и у побережья Крыма, сообщило Минобороны РФ.

Три украинских дрона уничтожено над Воронежской областью, по два - над Белгородской областью и над Черным морем у побережья Крыма, сказано в сообщении министерства.

Дроны ВСУ нейтрализованы дежурными средствами ПВО с 17:15 до 19:15 по московскому времени, заявили военные.