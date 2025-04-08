Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще 10 дронов ВСУ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Десять украинских беспилотников сбиты во вторник вечером в районе Крыма, над Воронежской и Пензенской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Четыре БПЛА - над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым и по два БПЛА - над территориями Воронежской, Пензенской областей и над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, дроны сбиты с 19:20 до 21:15 по Москве дежурными средствами ПВО.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 17:15 до 19:15 по Москве российскими военными сбиты семь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской областями и у побережья Крыма.