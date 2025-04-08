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Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще 10 дронов ВСУ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Десять украинских беспилотников сбиты во вторник вечером в районе Крыма, над Воронежской и Пензенской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Четыре БПЛА - над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым и по два БПЛА - над территориями Воронежской, Пензенской областей и над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, дроны сбиты с 19:20 до 21:15 по Москве дежурными средствами ПВО.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 17:15 до 19:15 по Москве российскими военными сбиты семь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской областями и у побережья Крыма.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Республика Крым Воронеж Белгород
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