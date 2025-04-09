Временные ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэрогаванях Владикавказа, Волгограда и Грозного, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в среду.

"В аэропортах Владикавказ (Беслан), Волгоград (Гумрак) и Грозный (Северный) в 07:05 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал представитель в своем телеграм-канале в среду утром.

На запасные аэродромы в период действия ограничений ушли три самолета. " Один самолет, совершавший рейс во Владикавказ; один - в Волгоград; один - совершавший рейс в Грозный", - информирует представитель Росавиации.

Ранее ведомство сообщало, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием или выпуск самолетов в указанных аэропортах были введены в 01:53 по Москве среды.