В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасности воздушных судов введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в среду.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)", - говорится в сообщении.

8 апреля временно приостановили работу аэропорты Волгограда, Саратова и Ульяновска.