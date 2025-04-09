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В аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Для обеспечения безопасности воздушных судов введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в среду.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)", - говорится в сообщении.

8 апреля временно приостановили работу аэропорты Волгограда, Саратова и Ульяновска.

Владикавказ Грозный
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