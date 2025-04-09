Комитет ГД поддержал закон о заочном привлечении к ответственности за нарушения против интересов РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду концептуально поддержал для первого чтения законопроект о возможности заочного привлечения к административной ответственности за любое правонарушение за пределами РФ, если оно направлено против интересов РФ.

Председатель комитета Павел Крашенинников на заседании сказал, что к проекту закона есть серьезные замечания, и конечно, будет возможность перед вторым чтением очень внимательно их проанализировать". По его словам, планируется вынести вопрос на пленарное заседание 13 мая.

Первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина в свою очередь отметила, что "перечень правонарушений должен быть исчерпывающим", а предлагаемая формулировка "направленных против интересов РФ" широкая.

Законопроектом (743600-8), внесенным Госсоветом Татарстана, предлагается распространить предусмотренное частью 3 статьи 1.8 КоАП РФ правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами РФ, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов РФ.

Одновременно в целях недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за такие нарушения предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении, сказал, предоставляя инициативу на заседании комитета ее соавтор, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.