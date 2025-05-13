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Поправки о заочном привлечении к ответственности за нарушения против интересов РФ прошли I чтение

Предлагается разрешить арест имущества подозреваемых в таких нарушениях

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности заочного привлечения к административной ответственности за любое правонарушение за пределами России, если оно направлено против интересов государства.

Законопроект № 743600-8 был внесен в палату в октябре 2024 года. Его авторами указаны Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Авторы проекта предлагают распространить предусмотренное частью 3 статьи 1.8 КоАП правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами России, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов государства, в том числе за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики; дискредитацию Вооруженных сил России; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Одновременно в целях недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за такие нарушения предлагается применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении, сказал, представляя инициативу, Фаррахов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее комментируя законопроект, напоминал, что в апреле был принят федеральный закон, который позволяет проводить судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и тех, кто бежал из страны, в случае совершения ими противоправных действий из-за рубежа по 20 уголовным статьям.

"Находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, ее суверенитета и безопасности, должны за них отвечать по законам Российской Федерации", - считает Володин.

Председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников при рассмотрении инициативы сказал, что к проекту закона есть серьезные замечания, и "конечно, будет возможность перед вторым чтением очень внимательно их проанализировать". Первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина в свою очередь отметила, что "перечень правонарушений должен быть исчерпывающим", в то время как предлагаемая в проекте закона формулировка - "направленных против интересов РФ" - широкая.

Вячеслав Володин Госсовет Татарстана Ирина Панькина Павел Крашенинников Госдума Айрат Фаррахов
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