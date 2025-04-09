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Отели в РФ на майские праздники подорожали в среднем на 14%, авиабилеты - на 11%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Средняя стоимость размещения в отелях России на майские праздники выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, авиабилеты подорожали в среднем на 11%, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Средняя стоимость одних суток в среднем по стране на майские праздники составила 10357 рублей, это на 14% больше прошлогодних показателей в этот же период. В категориях отелей от нуля до двух звезд стоимость составляет 7811 рублей, в категориях три звезды - 8601 рубль, в категориях 4-5 звезд - 14146 рублей", - рассказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Уманский, самые низкие цены на размещение зафиксированы в Вологодской области, Забайкальском крае, Магаданской области и Республике Марий Эл. Там средние цены на размещение в гостинице в этот период не превышает 5 тыс. рублей в сутки за номер.

Самые дорогие регионы по стоимости гостиничных услуг - Республика Алтай, Республика Саха, Якутия, Республика Адыгея - в среднем более 16 тыс. рублей за ночь.

"Для любителей отдохнуть с комфортом, при этом сэкономить сообщаем, что самые бюджетные отели 4-5 звезд на майские праздники находятся в Оренбургской области, Саратовской области, Республике Бурятия и Республике Ингушетия. Это в среднем от 3 до 6 тысяч рублей за номер. При этом места в таких объектах еще есть", - добавил Уманский.

Что касается авиаперевозки, то, по словам президента РСТ, цены на авиабилеты по России растут в пределах инфляции.

"Средняя стоимость авиабилета по стране в обе стороны составляет 24 365 рублей, это выше прошлогодних показателей примерно на 11%", - сказал он

Уманский добавил, что в перечень наиболее популярных маршрутов на майские праздники вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала.

РСТ
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