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В России гостиницы и авиабилеты на лето 2025 года подорожали на 12%

Международные перелеты подешевели на 0,5% за счет укрепления рубля

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Средняя стоимость размещения летом в гостиницах России выросла на 12,4%, аналогичный прирост у цен на авиабилеты по стране, сообщил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Средняя стоимость проживания в объектах размещения России составляет 12 тысяч рублей в сутки, это на 12,4% больше прошлогодних показателей. Стоимость авиаперевозки на летний сезон растет сопоставимо с ростом стоимости на проживание. Средняя стоимость авиабилета в обе стороны составляет 31,1 тыс. рублей на внутренних авиарейсах, это выше прошлогодних показателей на 12,5%", - рассказал он.

Стоимость международных перелетов за счет укрепления рубля снизилась примерно на 0,5% и составила в среднем 66,5 тысяч рублей.

По данным РСТ, самые низкие цены на гостиничные услуги зафиксированы в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Республике Калмыкия и Волгоградской области. Стоимость номера в сутки в этих регионах в среднем не превышает 5 тысяч рублей.

Самые высокие цены в среднем зафиксированы в Республике Тыва - 32,7 тысячи рублей и Республике Алтай - 23,9 тысячи рублей.

Самые недорогие отели уровня 4-5 звезд расположены в Оренбургской области, Саратовской области и Забайкальском крае - порядка 3-4 тысячи рублей в сутки.

Илья Уманский РСТ
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