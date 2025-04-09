Песков назвал недопустимым задержание российского дипломата во Франции

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле осуждают задержание сотрудницы МИД РФ в аэропорту Парижа и считают эти действия недопустимыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской республики в рамках Венской конвенции", - сказал Песков журналистам.

"Не были допущены (к задержанной сотруднице МИД РФ - ИФ) на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже. Подобные действия Франции мы осуждаем и считаем по отношению к нашим представителям, нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми", - подчеркнул он.

Песков добавил: "Это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 6 апреля в аэропорту Шарль-де-Голль пограничная служба Франции "без объяснения причин задержала сотрудницу министерства иностранных дел России, члена официальной делегации, изъяв ее телефон и компьютер". В связи с этим Россия выразила протест Франции. Захарова отметила, что российская сторона готовит дополнительные действия в связи с инцидентом.