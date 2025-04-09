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МИД РФ выразил протест Франции в связи с задержанием своей сотрудницы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия выразила протест Франции в связи с задержанием в аэропорту Парижа сотрудницы МИД РФ, направлявшейся в страну на мероприятия по линии ЮНЕСКО, готовит дополнительные последствия в связи с инцидентом, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, 6 апреля в аэропорту Шарль-де-Голль пограничная служба Франции "без объяснения причин задержала сотрудницу министерства иностранных дел России, члена официальной делегации, изъяв ее телефон и компьютер".

Посольство России незамедлительно направило в аэропорт консульского работника, дипломату пришлось "почти семь часов ждать допуска к коллеге, которая прибыла во Францию в составе официальной делегации", при том, что виза ранее ей была выдана, и претензий не высказывалось, сказала Захарова в среду на брифинге.

"Мы, безусловно, потребовали от французской стороны объяснений. Честно говоря, сложно представить, как они будут оправдываться. Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. В ходе беседы в МИД России выразили решительный протест и руководству посольства Франции в Москве", - заявила Захарова.

"В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в конечном итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Оставлять это без последствий мы не намерены", - добавила она.

Москва требует от Парижа соблюдения положений статьи 9 Соглашения между правительством Французской республики и Организации объединенных наций по образованию и науке и культуре относительно центральных учреждений ЮНЕСКО, ее привилегий и приоритетов от 1954 года, сказала Захарова.

"Мы вновь призываем секретариат ЮНЕСКО в рамках своих полномочий сделать все необходимое, чтобы положить конец этой незаконной дискриминационной практике", - отметила представитель МИД.

"Злоупотребляя своим статусом, французская сторона на регулярной основе и без внятных объяснений отказывает в визах членам официальных российских делегаций, которые командируются на мероприятия по линии этой международной организации, либо затягивает выдачу виз настолько, что срывает участие российских представителей в мероприятиях", - заявила Захарова.

"На прошлой неделе столкнулись с очередным возмутительным проявлением такого демонстративного пренебрежения международным правом, которое нацелено на подрыв работы нашей делегации на 222-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. Вовремя не получил французскую визу директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, это сделало невозможным его рабочую поездку в Париж", - сказала Захарова.

МИД Мария Захарова Франция Париж
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