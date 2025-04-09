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МИД РФ заявил, что все контакты по деэскалации вокруг Ирана нужно приветствовать

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Москве обращают внимание на сигналы в пользу дипломатического урегулирования ядерной проблемы Ирана, использование силовых методов в данной ситуации недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прозвучавшие за последние дни сигналы о перспективах движения в сторону дипломатического урегулирования, на наш взгляд, заслуживают внимания", - сказала она в среду на брифинге, комментируя ухудшение риторики между Вашингтоном и Тегераном.

Как подчеркнула дипломат, "любые контакты, которые могут привести к деэскалации вокруг Ирана, могут и должны приветствоваться".

"Вновь повторю о незаконности и недопустимости использования противниками Ирана военно-силовых методов для достижения их целей", - отметила Захарова.

МИД РФ Иран США
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