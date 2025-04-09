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США ввели санкции против лиц, связанных с иранской ядерной программой

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило в санкционные списки одно физическое и пять юридических лиц, связанных с ядерной программой Ирана.

"Сегодня OFAC внесло в санкционные списки пять базирующихся в Иране компаний и одного человека за их поддержку ключевых организаций, которые управляют и следят за иранской ядерной программой, в том числе Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и подчиняющейся ей Иранской компании центрифужных технологий", - сказано на сайте Минфина.

Под санкции попали компании, которые приобретают или производят технологии для этих организаций.

Ранее президент США Дональд Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

OFAC Али Хаменеи Дональд Трамп Иран Минфин США
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