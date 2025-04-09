Выбросы мазута не нанесли ущерба устричным и форельным фермам в Крыму

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Выбросы мазута в Керченском проливе не нанесли ущерба мидийным, устричным и форельным фермам в Крыму, сообщил в среду на пресс-конференции министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

"Анализ данного вида продукции не выявил увеличения нефтепродуктов и в принципе серных соединений (...). Ни по одному виду форелевых также никаких загрязнений не было. Ситуация абсолютно стабильная", - сказал Кратюк.

После ЧП с танкерами в Керченском проливе проверки продукции мидийных, устричных и форельных ферм усилили, добавили также взятие проб на наличие нефтепродуктов в организмах, уточнил Кратюк.

Развитие ситуации с нефтепродуктами власти ожидают после повышения температуры морской воды, что может повлиять на состояние оставшегося в воде мазута и спровоцировать новые выбросы нефтепродуктов на берег.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

В Крыму за все время собрано около 800 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что за прошлую неделю пятен мазута в акватории, а также новых выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано.