Поиск

Минцифры планирует упростить получение сим-карт иностранцами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ прорабатывает упрощение регистрации сим-карт иностранными гражданами - все необходимые для этого действия можно будет совершить "в одном окне", сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"В одном пакете все делать - СНИЛС, регистрация учетной записи, биометрическая идентификация, все one stop shopping. В любое место - в МФЦ, в банк - приходишь и все делаешь", - сказал министр в кулуарах форума "Телеком 2025", организованного газетой "Ведомости".

Шадаев добавил, что Минцифры уже начало тестирование новой схемы. "Технически мы уже приступили к схеме регистрации иностранцев в "одно касание", - сказал глава министерства.

В РФ с 1 января вступил в силу закон, по которому иностранцы и лица без гражданства могут приобретать сим-карты только при очном посещении офиса оператора связи. Для заключения договора с оператором связи иностранцу нужно получить СНИЛС, оформить учетную запись на "Госуслугах", подтвердить личность по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Также для иностранцев обязательно внесение в договор об оказании услуг связи номера IMEI устройства, в котором используется сим-карта. При этом иностранный гражданин или лицо без гражданства может зарегистрировать в РФ на себя не более 10 сим-карт.


Максут Шадаев Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Власти намерены сократить уровень бедности населения России ниже 5% к 2036 году

Власти намерены сократить уровень бедности населения России ниже 5% к 2036 году

В Кремле не комментируют данные о пленении на Украине граждан КНР, воевавших на стороне РФ

Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

Минцифры до конца 2025 года проведет первые аукционы на частоты 5G

Процедуру ликвидации Киви банка продлили на полгода

Арестован экс-замначальника управления по безопасности Росморречфлота

ДТП с участием Михаила Ефремова

Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов вышел из колонии

Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов вышел из колонии
Военная операция на Украине

Над регионами РФ с вечера вторника уничтожили 158 украинских БПЛА

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6158 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне68 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });