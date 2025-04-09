Минцифры планирует упростить получение сим-карт иностранцами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ прорабатывает упрощение регистрации сим-карт иностранными гражданами - все необходимые для этого действия можно будет совершить "в одном окне", сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"В одном пакете все делать - СНИЛС, регистрация учетной записи, биометрическая идентификация, все one stop shopping. В любое место - в МФЦ, в банк - приходишь и все делаешь", - сказал министр в кулуарах форума "Телеком 2025", организованного газетой "Ведомости".

Шадаев добавил, что Минцифры уже начало тестирование новой схемы. "Технически мы уже приступили к схеме регистрации иностранцев в "одно касание", - сказал глава министерства.

В РФ с 1 января вступил в силу закон, по которому иностранцы и лица без гражданства могут приобретать сим-карты только при очном посещении офиса оператора связи. Для заключения договора с оператором связи иностранцу нужно получить СНИЛС, оформить учетную запись на "Госуслугах", подтвердить личность по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Также для иностранцев обязательно внесение в договор об оказании услуг связи номера IMEI устройства, в котором используется сим-карта. При этом иностранный гражданин или лицо без гражданства может зарегистрировать в РФ на себя не более 10 сим-карт.



