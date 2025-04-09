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В РФ сообщили о четырех атаках ВСУ на объекты российской энергетики за сутки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза атаковали объекты российской энергетики в Курской, Запорожской и Ростовской областях, заявили в Минобороны РФ в среду.

"За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.

"В Запорожской области: 8 апреля в 22:39 в результате атаки украинского ударного БПЛА на Ботиевскую ветровую электростанцию повреждена ветроэнергетическая установка. Станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт", - сообщили в ведомстве.

Военные заявили, что ВСУ дважды атаковали энергообъекты в Курской области. 8 апреля в 8:18 и 13:20 в результате украинского обстрела из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго".

По данным Минобороны РФ, без электроснабжения оставались бытовые потребители сел Большое Солдатское Большесолдатского района, Камышное и Крупец в Беловском районе.

"В Ростовской области: 9 апреля в 3:50 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения провода отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго". Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что Киев вопреки российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Минобороны РФ ВСУ Курская область Ростовская область Запорожская область
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