Минобороны сообщило о пяти новых украинских атаках на энергообъекты РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Украина в течение суток совершила пять атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ - в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае.

"За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, "киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре".

По его данным, 11 апреля в 02:00 в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Чубаревка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден трансформатор. Без электроснабжения остались бытовые потребители в пяти населенных пунктах - около 1 650 человек.

"В Краснодарском крае: 12 апреля в 02:40 в результате атаки украинского БПЛА в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть, повлекшая остановку двух пассажирских поездов", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, 11 апреля в 08:31 в Курской области в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Кондратовка" филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения осталась промышленная нагрузка в Беловском районе.

"12 апреля в 04:29 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ "Белая - Рыбинские Буды" филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". Без электроснабжения остались около 19 400 бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах", - заявили в министерстве.

Кроме того, по данным российских военных, 10 апреля в 18:43 из-за обрыва провода отключалась высоковольтная линия 110 кВ Южная - Льгов филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". 11 апреля во время проведения осмотра в данном месте под высоковольтной линией обнаружены обломки украинского ударного БПЛА.