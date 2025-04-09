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Предельный размер переплаты по займам МФО сократят со 130% до 100% от суммы долга

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются на срок до одного года микрофинансовыми организациями (МФО), предложено сократить со 130% до 100% от суммы долга, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.

Законопроект (№887449-8) размещен в электронной базе документов Госдумы. Его авторами указана группа депутатов, среди которых Анатолий Аксаков, Константин Бахарев, Аркадий Свистунов, и сенаторов - Мухарбий Ульбашев, Александр Шендерюк-Жидков и Анатолий Артамонов. Изменения предлагается внести в законы "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и "О потребительском кредите (займе)".

Авторы документа предлагают снизить со 130% до 100% размер максимальной суммы всех переплат, включая штрафы, пени и другие платежи, по потребительским кредитам, займам, которые выдаются на срок до одного года.

Эта инициатива парламентариев совпадает с идеей ЦБ РФ, которая была представлена осенью 2024 года по итогам обсуждения предложений о перспективных направлениях развития рынка МФО до 2027 года.

Авторы законопроекта предлагают поэтапно реализовать еще одну идею регулятора: "один заем в руки до погашения" и введение периода охлаждения, когда новый заем можно оформить в МФО не раньше, чем через три дня после возврата предыдущего долга.

Согласно документу, с 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года МФО не смогут выдавать займы, полная стоимость которых более 200% годовых, клиентам, уже имеющим от двух непогашенных займов со стоимостью более 200% годовых.

С 1 января 2027 года МФО будет запрещено выдавать займы с полной стоимостью свыше 100% годовых клиентам, у которых уже есть перед банками и МФО непогашенные обязательства с полной стоимостью свыше 100% годовых. Выдать новый заем МФО сможет только по истечению трех дней после погашения клиентом упомянутых долгов. При этом в законопроекте указано, что ЦБ РФ "в случае существенного изменения рыночных условий" сможет установить иное значение ограничения полной стоимости кредита, займа.

Кроме того, законопроект призван пресечь практику заключения МФО с клиентом соглашений о новации обязательств, в результате которого в сумму основного долга включаются также штрафные санкции, проценты по изначальному займу. Документ с 1 сентября 2025 года запрещает МФО заключать такие соглашения с условием включения упомянутых обязательств в состав основного долга.

Также с 1 сентября 2025 года, если законопроект будет принят, увеличится в три раза - с 5 млн рублей до 15 млн рублей - максимально возможная сумма займа компаниям и индивидуальным предпринимателям, которую они могут получить в МФО. Необходимость повышения лимита авторы законопроекта объясняют тем, что он не менялся с 2018 года.

Госдума
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