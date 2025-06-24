Дума рассмотрит проект о защите пользователей услуг кредитных и микрофинансовых организаций

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит законопроект, направленный на дополнительную защиту прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Ранее был принят федеральный закон, который обязывает коллекторские организации отчитываться о деятельности по взысканию долгов перед ФССП России. Это коснулось более 500 юридических лиц. Рассматриваемым сегодня законопроектом предлагается распространить данную норму также на кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно занимаются возвратом просроченной задолженности. Мера затронет 350 банков и более 900 МФО", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, "принимаемое решение позволит в дальнейшем установить в отчёте нормы: соблюдения прав граждан; выполнения общих правил взыскания, среди которых: частота взаимодействия с должниками; общение с ними в установленное законом время; отсутствие психологического давления".

"Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности. А также усилит государственный надзор за данными организациями", - отметил председатель Госдумы.

Он сослался на данные ЦБ, анализ которых показывает: в 2024 году количество займов в микрофинансовых организациях увеличилось, их портфель вырос на 41%.

"Есть случаи, когда у клиентов банков и МФО по ряду причин образовываются задолженности. По информации ФССП России, кредитными и микрофинансовыми организациями при взыскании долгов допускаются нарушения прав граждан. В 2023 году число доказанных жалоб на действия банков при возврате задолженности выросло на 35,9%, МФО - на 45,4%. Приставы возбудили почти 8 тыс. административных дел в связи с правонарушениями в этой части", - написал также Володин.