РФ в качестве ответной меры высылает двух румынских дипломатов

Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве, сообщили в МИД РФ.

"9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Л.Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника".

Власти Румынии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов в начале марта.