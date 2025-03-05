Москва осудила объявление военных дипломатов в Румынии персонами нон грата

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Москва считает необоснованным решение румынских властей об объявлении персонами нон грата военного атташе и его помощника при российском посольстве в Румынии.

"Российская сторона считает данное решение необоснованным, недружественным и оставляет за собой право на принятие ответных мер", - сообщила дипмиссия.

Миссия напоминает, что 5 марта "румынские власти объявили персонами нон грата военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Румынии и его помощника".